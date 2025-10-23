Gandeng BNI Latih UMKM Teluknaga, PIK2 Dorong Ekonomi Lokal Makin Tumbuh
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - CSR PIK2 bersama Bank Negara Indonesia (BNI) terus mendorong kemandirian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat program pendampingan dan pembinaan di Aula Kantor Kecamatan Lama Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pilar ekonomi CSR PIK2 untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal sekaligus membangun ekonomi masyarakat sekitar kawasan.
Pemerintah kecamatan, dinas terkait, dan komunitas UMKM setempat juga hadir memberikan dukungan.
“Sebagai perbankan, apalagi BUMN, kami punya tanggung jawab moral untuk ikut mengembangkan UMKM, terutama di wilayah sekitar operasional kami,” ujar Business Team Leader BNI KC PIK Aliyah Mustika di sela kegiatan.
Aliyah mengatakan BNI tidak hanya menawarkan produk keuangan, tetapi juga membantu pelaku usaha agar bisnis mereka bisa berkembang lebih cepat.
“Kami ingin fasilitas perbankan kami benar-benar memberi dorongan nyata bagi UMKM,” tambahnya.
Pelatihan ini juga diisi sesi diskusi dan konsultasi bisnis bagi peserta. Mereka mendapat kesempatan mempelajari strategi pemasaran, manajemen keuangan, hingga akses permodalan.
“Pelatihan ini luar biasa. Banyak hal yang dulu saya tidak tahu, sekarang jadi paham,” kata Satya, pelaku UMKM kripik sukun asal Kampung Besar, Teluknaga.
CSR PIK2 bersama Bank Negara Indonesia (BNI) terus mendorong kemandirian pelaku UMKM, khususnya di Tangerang.
