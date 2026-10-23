Gandeng BP3MI Jakarta, Universitas Terbuka Perluas Akses Kuliah bagi Pekerja Migran

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di berbagai negara.

Hingga 2026, sebanyak 7.881 mahasiswa tercatat mengikuti perkuliahan melalui Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri (UT LLN), sementara 2.735 orang telah berhasil menyelesaikan pendidikan.

Capaian tersebut disampaikan Direktur UT Layanan Luar Negeri, Pardamean Daulay, dalam kegiatan Koordinasi dan Promosi UT LLN bagi Pegawai Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) se-DKI Jakarta di Hotel Grand Whiz Poins Simatupang, Jakarta pada 22-23 Oktober 2026.

"Ribuan mahasiswa UT di luar negeri tersebar di sejumlah negara tujuan penempatan pekerja migran, antara lain Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura," katanya.

Menurut dia, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara Universitas Terbuka dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), khususnya BP3MI Jakarta, dalam menyosialisasikan kesempatan pendidikan tinggi kepada calon pekerja migran.

"Jumlah mahasiswa Universitas Terbuka di luar negeri sampai hari ini ada sekitar 7.881 orang. Kemudian, jumlah alumni atau lulusan saat ini mencapai 2.735 orang," ujar Pardamean.

Pardamean mengungkapkan, kegiatan orientasi sebelum keberangkatan memiliki peran penting dalam memperkenalkan pendidikan tinggi kepada calon pekerja migran.

Berdasarkan penelusuran internal UT, sekitar 85 persen mahasiswa dan alumni UT LLN memperoleh informasi mengenai kesempatan kuliah saat mengikuti kegiatan orientasi tersebut.