Gandeng BPKP dan Penegak Hukum, Gubernur Herman Deru Minta Banpres Karhutla Diawasi Ketat
jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah penerima Bantuan Presiden (Banpres) penanganan karhutla untuk memanfaatkan alokasi anggaran secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel.
"Penggunaan banpres ini diupayakan sedemikian mungkin digunakan secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel," kata Herman Deru di Palembang, Selasa.
Ia mengatakan pengawasan penggunaan anggaran tersebut akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia juga berharap aparat penegak hukum (APH) turut mengawal penyaluran dan penggunaan bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
"Ini semua (banpres) akan dikawal oleh BPKP dan tentu kita berharap APH juga ikut (mengawal) untuk sama-sama menjaga ini, agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan," ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah telah menyalurkan banpres tahap II senilai Rp100 miliar kepada 10 pemerintah daerah di Sumsel. Masing-masing daerah menerima bantuan sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan karhutla.
Sepuluh daerah penerima bantuan tersebut meliputi Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Banpres tahap I yang disalurkan pada September 2026 juga mencapai Rp100 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada lima pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Ogan Komering Ilir (OKI) masing-masing Rp20 miliar, serta Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing Rp15 miliar.
Dengan demikian, total bantuan presiden untuk penanganan karhutla di Sumsel dalam dua tahap penyaluran mencapai Rp200 miliar.
Gubernur Sumsel Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah penerima Banpres Karhutla untuk memanfaatkan alokasi anggaran secara tepat sasaran.
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