Gandeng BSSN, Kementrans Perkuat Infrastruktur Digital untuk Dukung Kampus Patriot
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memperkuat infrastruktur digital dan keamanan siber guna mendukung pembangunan kawasan transmigrasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kedua pihak sepakat untuk saling mendukung sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pentingnya dukungan BSSN dalam penyediaan infrastruktur digital, khususnya jaringan internet yang stabil dan aman guna menunjang Kampus Patriot di sejumlah kawasan transmigrasi.
Mentrans Iftitah menyampaikan pihaknya akan membangun tiga Kampus Patriot di Kawasan Barelang, Batam; Mamuju, Sulawesi Barat; dan Salor, Papua.
"Kami mohon bantuan BSSN untuk dukungan sinyal karena para mahasiswa akan menjalani pendidikan jarak jauh,” ujar Mentrans Iftitah dalam keterangannya, Rabu (14/1).
Menteri Iftitah menjelaskan Kementrans akan memberikan beasiswa Patriot kepada mahasiswa S2 dari tujuh kampus, yakni Universitas Indonesia (UI), IPB University, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Para penerima beasiswa patriot akan terjun langsung ke kawasan transmigrasi sebagai sumber daya manusia (SDM) unggul yang bertugas menjadi tim pendahulu (advance) untuk melakukan pemetaan potensi wilayah.
Kementrans menggandeng BSSN terkait dukungan penyediaan infrastruktur digital guna mendukung kampus patriot di sejumlah kawasan transmigrasi
