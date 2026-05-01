menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gandeng BSSN, Pemkot Tangerang Selatan Perkuat Keamanan Data di Layanan Tangsel One

Gandeng BSSN, Pemkot Tangerang Selatan Perkuat Keamanan Data di Layanan Tangsel One

Gandeng BSSN, Pemkot Tangerang Selatan Perkuat Keamanan Data di Layanan Tangsel One
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin. Source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menganankan data masyarakat di layanan Tangsel One.

Hal demikian dikatanan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin, Kamis (30/4) kemarin.

Menurutnya, kerja sama Pemkot Tangsel dengan BSSN demi melihat sisi kerentanan dari layanan Tangsel One. 

Baca Juga:

"Kami juga sudah bekerja sama dengan BSSN, dalam rangka untuk menemukan kerentanan atau celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkenan, seperti mohon maaf judol (judi online) dan sebagainya," kata Asep dikutip Jumat (1/5).

Diketahui, Pemkot Tangsel telah meluncurkan inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) Tangsel One beserta HELITA (Hello Kita Tangsel) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik.

Asep menuturkan kerja sama dilakukan sebagai ikhtiar pemerintah dalam mencegah kebocoran data dan informasi dari Tangsel One. 

Baca Juga:

"Ya, apalagi terkait dengan perlindungan data pribadi. Ini penting, jangan sampai data yang diupload malah disalahgunakan," kata dia.

Menurutnya, saat ini dari sisi aspek keamanan sistem Tangsel ONE sudah terenkripsi dan terus melakukan pengamanan, agar tidak ditemukan celah kebocoran data.

Pemkot Tangsel bekerja sama dengan BSSN demi mencegah kasus kebocoran data masyarakat bobol melalui layanan yang mereka buat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI