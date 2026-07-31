Gandeng Canonical, Sivali Cloud Technology Perkuat Kedaulatan Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Sivali Cloud Technology menggelar forum strategis Partner Sprint 2026 di Jakarta guna memperkuat ekosistem open source dan kedaulatan digital nasional di tengah percepatan transformasi teknologi.

Langkah ini dinilai kian penting guna membangun daya saing nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada teknologi proprietary.

Guna ikut mengakselerasi langkah tersebut, Sivali Cloud Technology menyelenggarakan forum strategis Partner Sprint 2026 di Jakarta.

Agenda yang dihelat oleh distributor resmi Canonical di Indonesia ini mempertemukan puluhan perwakilan mitra bisnis dari berbagai wilayah untuk merumuskan arah masa depan industri teknologi tanah air.

Acara ini menghadirkan jajaran eksekutif dan pakar global langsung dari Canonical, di antaranya Asia Pacific Account Director Leo Sun, Asia Pacific Channel Manager Joyce Young, Alliance Field Engineer Zhang Lei Mao, serta Asia Pacific Telco Field Engineering Manager Sikander Singh.

CEO Sivali Cloud Technology, Wong Sui Jan, mengapresiasi kehadiran para pimpinan bisnis dan teknis tingkat global tersebut sebagai sinyal positif bagi iklim teknologi nasional.

"Hal ini menunjukkan komitmen kuat Canonical dan Sivali Cloud Technology dalam mempercepat transformasi digital yang aman bagi pasar Indonesia," ujar Wong Sui Jan.

Melalui forum tersebut, Sivali Cloud Technology bersama Canonical memaparkan empat pilar strategis untuk membantu sektor perusahaan maupun instansi pemerintah di Indonesia dalam membangun infrastruktur teknologi informasi yang modern, tangguh, dan berkelanjutan.