Gandeng China Unicom, TelkomGroup Siap Perkuat Ekosistem Digital RI

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), bersama tiga operating company, yaitu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia), dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) berkolaborasi dengan PT China Unicom Indonesia Operations (China Unicom) di Jakarta pada Senin (21/9).

Kerja sama itu diperkuat melalui penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan oleh Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, bersama jajaran Direksi dari Telkomsel, InfraNexia, dan Mitratel, serta Direktur China Unicom Wu Xu Hua, dengan didampingi oleh Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji.

Penandatanganan MoU ini memperkuat langkah TelkomGroup dalam membangun koneksi dengan mitra global, sekaligus memperluas kapabilitas ekosistem digital nasional.

Dengan menempatkan kebutuhan pelanggan dan penciptaan nilai sebagai dasar pengembangan setiap inisiatif, TelkomGroup dan China Unicom akan terus menggali peluang kolaborasi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis, memperkuat daya saing industri, serta memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Kesepakatan disusun menggunakan skema multilateral yang mengintegrasikan kapabilitas TelkomGroup ke dalam satu kerangka kolaborasi strategis bersama China Unicom.

Dengan menerapkan prinsip resiprokal, para pihak memungkinkan untuk menjajaki kerja sama di lima bidang utama, yaitu ekosistem data center, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), solusi dan use case 5G, konektivitas, serta Internet of Things (IoT).

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Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengembangkan produk, layanan, dan peluang bisnis bagi pelanggan enterprise di Indonesia, sekaligus menjajaki akses ke pasar global sesuai kapabilitas dan kesepakatan para pihak.

TelkomGroup akan mengombinasikan infrastruktur, ekosistem pelanggan, dan pemahaman pasar domestiknya dengan pengalaman internasional, kapabilitas teknologi, serta jaringan ekosistem global China Unicom.