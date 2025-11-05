Gandeng Cohesity, Synnex Metrodata Perkuat Solusi Keamanan & Manajemen Data Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - PT Synnex Metrodata Indonesia resmi menggandeng Cohesity untuk mempercepat adopsi solusi perlindungan dan manajemen data berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan korporasi terhadap teknologi proteksi data terpadu seiring meningkatnya ancaman siber dan tuntutan kepatuhan regulasi.

Kolaborasi ini menempatkan Synnex Metrodata sebagai distributor yang menyediakan dukungan pemasaran, penjualan, dan layanan pra-penjualan guna mempercepat penetrasi Cohesity di pasar domestik.

Langkah ini juga menegaskan strategi perusahaan dalam menangkap peluang dari pertumbuhan ekonomi digital dan implementasi regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi.

Director of PT. Synnex Metrodata Indonesia Lie Heng mengatakan kemitraan antara Synnex Metrodata dan Cohesity hadir pada momentum tepat saat organisasi Indonesia tengah memprioritaskan investasi keamanan data.

"Kolaborasi kami akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan manajemen data berbasis AI kelas dunia dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi di Indonesia," ujar Lie dalam keterangannya, Selasa (4/11).

Adapun rangkaian solusi Cohesity mencakup tiga pilar utama: perlindungan data (Cohesity DataProtect, NetBackup), keamanan data (Cohesity FortKnox, termasuk versi on-premise), dan wawasan data melalui Cohesity Gaia — platform penemuan pengetahuan berbasis AI yang mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih cepat dan efisien.

Teknologi Cohesity juga menghadirkan analitik AI generatif, otomatisasi identifikasi ancaman dan mengoptimalkan strategi perlindungan data, serta kemampuan pengelolaan dan pencarian data berbasis bahasa alami.