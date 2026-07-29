Gandeng Crayon Shinchan, FamilyMart Suguhkan Pengalaman Belanja yang Menggemaskan

jpnn.com, JAKARTA - FamilyMart Indonesia kembali melakukan kolaborasi dengan karakter populer Jepang untuk menarik pengujung.

Setelah berkerja sama dengan kartun anime Demon Slayer pada tahun lalu, kini FamilyMart menggandeng Crayon Shinchan yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Kolaborasi FamilyMart dengan Crayon Shinchan itu menghadirkan koleksi Shinchan untuk para penggemar mulai dari cups, stickers, collectible cards, tote bags, standees, key chain, pin, pouch dan masih banyak lagi.

“Setelah Demon Slayer tahun lalu, kami kolaborasi dengan Crayon Shinchan. Selain karena karakternya yang lucu, saya rasa semua familiar dan suka dengan Shinchan, bocah yang selalu membawa keceriaan," kata CEO dari FamilyMart Indonesia, Wirry Tjandra dalam siaran persnya, Rabu (29/7).

Dia berharap dengan adanya kerja sama itu konsumen bisa bernostalgia, serta memberikan kepuasan untuk seluruh pelanggan.

Dia menyebutkan banyak penggemar turut meramaikan kolaborasi ini dengan berpakaian seperti Shinchan dan meramaikan toko-toko FamilyMart di beberapa kota seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya.

Puluhan penggemar sambangi FamilyMart untuk melihat merchandise dan dekorasi store ala Shinchan.

Kehadiran karakter yang telah dikenal lintas generasi itu tidak hanya mendorong penjualan merchandise, tetapi juga menjadi alasan bagi konsumen untuk datang langsung ke gerai.