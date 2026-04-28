Gandeng DBM Works, Digiserve Hadirkan Teknologi Siber Korea Perkuat Keamanan Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Digiserve by Telkom Indonesia memperkuat layanan keamanan siber nasional melalui kolaborasi strategis dengan DBM Works Solusi Indonesia.

Kerja sama ini menghadirkan teknologi keamanan siber unggulan asal Korea Selatan untuk mendukung kebutuhan perusahaan di tengah meningkatnya ancaman digital.

Plt Presiden Direktur Digiserve, Buddy Restiady, mengatakan keamanan siber kini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan bisnis dan stabilitas ekosistem digital.

“Keamanan siber tidak lagi sekadar fungsi teknologi, tetapi sudah menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan stabilitas sistem digital,” ujar Buddy dalam acara Strengthening Digiserve Cyber Security Services With Advanced Korean Technology di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (28/4).

Menurut Buddy, penguatan layanan Cyber Security Services menjadi bagian dari peran Digiserve dalam ekosistem Telkom Group, khususnya pada bisnis managed services yang mencakup pengelolaan layanan jaringan dan keamanan secara end-to-end.

Ia menjelaskan, Korea Selatan dipilih sebagai mitra teknologi karena memiliki tingkat kematangan keamanan siber yang tinggi. Berdasarkan Global Cybersecurity Index dari International Telecommunication Union, Korea Selatan berada pada Tier 1 atau kategori tertinggi dalam kapabilitas keamanan siber global.

Selain aspek teknologi, kerja sama ini juga mempertimbangkan kemampuan adaptasi dengan ekosistem lokal, peluang transfer pengetahuan bagi talenta digital Indonesia, serta efisiensi biaya yang lebih stabil terhadap fluktuasi nilai tukar.

“Strategi kami bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu advanced technology, adaptability, dan scalability, agar solusi yang dihadirkan tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dan berkelanjutan bagi pasar Indonesia,” jelas Buddy.