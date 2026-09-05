Gandeng Dealer Ternama, Xiaomi Auto Siap Gebrak Pasar Eropa

jpnn.com - Xiaomi Auto diam-diam akan melakukan gebrakan baru di luar pasar otomotif di China.

Pasalnya, produsen teknologi itu akan melakukan ekspansi di pasar Eropa melalui kerja sama dengan delapan grup dealer di Jerman

CarnewsChina pada Jumat (4/9) waktu setempat, melaporkan kedelapan grup dealer tersebut ialah Ernst Dello GmbH & Co. KG, Autohaus Dinnebier GmbH, Emil Frey Germany, Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG, Hahn Automobile GmbH + Co. KG, LUEG Mobility GmbH, Penske-Jacobs Innovation GmbH, dan SPT Avior SE & Co. KG.

Dari sejumlah diler itu, LUEG adalah showroom resmi Mercedes-Benz pertama di Jerman, sedangkan Emil Frey adalah salah satu grup dealer otomotif terbesar di Eropa.

Wakil Presiden Xiaomi Auto dan kepala bisnis internasional Xiaomi Auto, Yu Liguo mengatakan Xiaomi Auto berkomitmen untuk menghadirkan investasi jangka panjang di Eropa.

“Dengan pusat R&D Eropa kami di Munich dan jaringan mitra penjualan dan layanan yang terus berkembang, kami berdedikasi untuk menghadirkan produk inovatif dan pengalaman layanan kelas satu kepada pelanggan Eropa. Kemitraan lokal adalah inti dari komitmen ini,” kata dia.

Yu menambahkan bahwa kemitraan lokal akan menjadi inti dari strategi Xiaomi Auto di Eropa.

Perusahaan, berencana merekrut mitra tambahan di seluruh Eropa seiring mendekatnya peluncurannya pada 2027.