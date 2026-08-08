Gandeng Dhot Design, MD Pictures Siap Garap Film Live-Action Empat Sekawan

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi MD Pictures bakal mengangkat animasi populer Dhot Design ke layar lebar dalam wujud film live-action.

Kolaborasi itu menjadi langkah baru bagi Dhot Design yang selama ini dikenal melalui animasi 2D di YouTube.

CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi mengungkapkan ketertarikannya pada Dhot Design bermula dari pencarian panjang akan sebuah kekayaan intelektual atau Intellectual Property (IP) yang memiliki daya tarik kuat dan potensi besar di masa depan.

"Sampai ketemu cerita ini, konsep ini, saya jadi sangat excited banget. Lihat views-nya, sudah lihat beberapa film, belum semua lho saya lihat, saya masih lagi pelajari. Karakternya sangat menarik," ujar Manoj Punjabi di MD Place, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/8).

Dia mengatakan, film live-actionnya nantinya akan berfokus pada dinamika persahabatan empat karakter ikonis, yakni Dhot, Kona, Robi, dan Peot.

Saat ini, pihaknya sedang menentukan materi apa yang akan dikembangkan dan paling tepat diangkat menjadi film.

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"Jadi kami lihat ini, kami siap, ini kan animasi 2D, kami mau bikin live action dengan MD. Kami mau bikin live action dan sekarang kami lagi proses judul yang mana? Sudah ada, lagi kami lebih mendalamkan bahwa ini yang tepat untuk difilmkan," kata Manoj Punjabi.

Menurutnya, para penggemar menunjukkan antusiasme saat tahu bakal diangkat menjadi film. Tak sedikit yang penasaran dengan pemeran tiap-tiap karakter yang ada di Dhot Design.