Gandeng DLH Pemprov Jabar, Pertamina Tanam 100 Pohon Endemik

jpnn.com, JAKARTA - Program Green Partner yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Fuel Terminal (FT) Bandung dilakukan di Taman Kehati Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat.

Kegiatan itu menjadi sarana konservasi sekaligus edukasi lingkungan ke masyarakat.

"Kami ingin menjaga keindahan dan kebaikan alam ini agar tidak hanya dinikmati oleh generasi kita, tetapi juga terus berlanjut untuk generasi-generasi berikutnya,” kata Fuel Terminal Manager Bandung Debbi Juliana Harahap, Jumat (26/9).

Fuel Terminal Bandung memiliki hak asuh pada blok 5 selama 10 tahun terakhir di Taman Kehati Kiara Payung yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati milik pemprov Jawa Barat yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dalam program Green Partner 10 dilakukan penanaman 100 pohon endemik khas Jawa Barat, seperti Rasamala (Altingia excelsa), Bungur (Lagerstroemia indica), Lerak (Sapindus rarak), Saninten (Castanopsis argentea) dan berbagai tanaman lain yang bermanfaat bagi ekosistem.

Green Partner 10 juga mengadakan kegiatan trekking edukatif dan merangkul Mitra Binaan Berbagi Rasa dna Cerita untuk memberikan kopi gratis bagi para peserta yang hadir pada kegiatan Green Partner 10.

Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim DLH Maria Angela Novi Prasetiati mengungkapkan apresiasi atas konsistensi Pertamina Patra Niaga Regional JBB dalam merawat Taman Kehati Kiara Payung bersama masyarakat.

“Mudah-mudahan kolaborasi yang telah terjalin selama ini bisa terus berlanjut dan Taman Kehati Kiara Payung ini tetap lestari,” kata Maria.