Gandeng Eloi Coco, Ratu Aulia Perkenalkan Parfum Berkonsep Personal
jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Ratu Aulia resmi meluncurkan parfum perdananya bertajuk “Blooming in the Dark” melalui kolaborasi dengan Eloi Coco.
Pengumuman ini sekaligus menjawab spekulasi publik yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya, perubahan gaya konten Ratu Aulia di media sosial memicu rasa penasaran warganet. Nuansa visual yang lebih estetis dan misterius memunculkan dugaan bahwa dia tengah menyiapkan proyek di industri kecantikan.
Sejumlah merek lokal sempat dikaitkan dengan proyek tersebut. Namun, keputusan menggandeng Eloi Coco dinilai sebagai langkah strategis mengingat pengalaman panjang perusahaan tersebut di industri parfum.
Kolaborasi ini disebut sebagai upaya serius Ratu Aulia untuk memperluas kiprah dari kreator digital ke pengembangan produk di sektor beauty dan lifestyle.
Parfum “Blooming in the Dark” mengusung konsep pertumbuhan diri di tengah kondisi yang tidak selalu ideal.
Filosofi tersebut mencerminkan perjalanan karier Ratu Aulia yang berkembang dari kreator konten menjadi figur publik dengan berbagai lini aktivitas.
Dari sisi komposisi, parfum ini menghadirkan karakter floral dengan bahan utama Bulgarian Rose yang dipadukan dengan bergamot, amber, musk, dan tonka bean.
- Penjelasan Kuasa Hukum soal Isu Betrand Peto Curi Parfum dan Uang Sarwendah
- Betrand Peto Dituduh Mencuri Parfum Hingga Uang, Pengacara Bantah, Sebut Bon Masih Ada
- Ratu Aulia Ubah Gaya Konten dari FYP ke Fragrance, Bakal Ada Proyek Baru?
- Tren Parfum Bergeser, Aroma Palace Bawa Nuansa Mewah Dubai ke Indonesia
- Dukung Tren 'Fragrance Elitism', Casablanca Hadirkan Eau de Parfum Varian Baru
- Lewat Pameran Wewangian Parfum, Bank Mandiri Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan