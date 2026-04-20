menu
JPNN.comJPNN.com
Gandeng FAW, Volkswagen Siapkan SUV Listrik Bernama Jetta X

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mobil listrik bernama Jetta x dari Volkswagen dan FAW. Foto:vw

jpnn.com - Volkswagen bersama mitra lokalnya, FAW, bersiap memperkenalkan konsep mobil listrik terbaru, Jetta X, pada 21 April mendatang.

Dari materi visual awal yang dirilis, Jetta X tampil sebagai SUV berpostur besar dengan garis desain sporty, mendekati karakter crossover modern.

Meski masih berstatus konsep, kehadiran model memberi sinyal kuat arah baru yang tengah ditempuh merek Jetta di China.

Transformasi tersebut bukan sekadar kosmetik. Jetta kini beroperasi melalui entitas baru, FAW Volkswagen Jetta Automotive Technology Co Ltd, yang berbasis di Chengdu, Provinsi Sichuan.

Dengan struktur organisasi yang lebih mandiri, Jetta memiliki ruang gerak lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, Volkswagen tetap memainkan peran penting lewat dukungan riset global dan penyediaan teknologi inti kendaraan listrik.

Jetta X sendiri masuk dalam peta jalan ekspansi jangka menengah. Hingga 2028, Jetta menargetkan menghadirkan lima model baru, empat di antaranya berada di kategori New Energy Vehicle (NEV). 

Soal harga dan spesifikasi, Jetta masih menutup rapat. 

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI