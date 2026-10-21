Gandeng Free Fire, Mixue Bidik Konsumen Muda lewat Matcha Royale

jpnn.com, JAKARTA - Mixue Indonesia menggandeng Free Fire untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen muda sekaligus mendukung pertumbuhan mitra franchise melalui festival Mixue Matcha Royale di Jakarta.

Festival bertajuk Cool Down, Booyah On! itu digelar di Hall Gandaria City Mall, Jakarta, pada 17–18 Oktober 2026. Kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan Matcha Booyah Series kepada publik.

Beragam aktivitas dihadirkan selama festival, mulai dari turnamen Free Fire, permainan interaktif bertema matcha, cosplay gathering, hingga panggung hiburan. Sejumlah kreator konten dan figur publik juga meramaikan acara melalui sesi livestream.

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Pengunjung turut berkesempatan mencicipi tiga menu terbaru Mixue, yakni Matcha Booyah Ice Cream, Matcha Booyah Cookies Sundae, dan Matcha Booyah Boba Milk.

Kepala Hubungan Masyarakat dan Hubungan Pemerintah Mixue Indonesia Valeria Linggoraharjo mengatakan, kolaborasi tersebut dipilih karena memiliki kesesuaian dengan karakter konsumen yang ingin dijangkau perusahaan.

“Kami memilih bekerja sama dengan Free Fire karena mereka memiliki komunitas yang sangat luas dan aktif di Indonesia. Segmen pelanggan Free Fire didominasi oleh generasi muda, dan ini sangat beririsan dengan target pasar Mixue,” ujar Valeria dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Rabu (21/10).

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Valeria menjelaskan kegiatan pemasaran tidak hanya bertujuan memperkenalkan produk baru. Mixue juga ingin membantu mitra franchise menjangkau konsumen yang lebih luas.

Melalui festival tersebut, masyarakat dapat mengenal Matcha Booyah Series sebelum mencarinya di gerai Mixue. Strategi ini diharapkan mendukung aktivitas bisnis para mitra.