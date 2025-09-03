Gandeng Front Wheels Motors, Royal Enfield Meluncurkan Groove FT 450 di Bali

jpnn.com, BALI - Royal Enfield melakukan kolaborasi dengan Front Wheels Motors, salah satu bengkel kustom asal Cilebut, Bogor Jawa Barat.

Dalam kolaborasi itu, mereka menghadirkan Groove FT 450 yang memakai basis pada model Guerrilla 450.

Motor bergaya flat tracker itu pun dihadirkan pada ajang???? Custom War 2025 di Bali.

“Dengan Groove FT 450, kami mendorong batasan yang dapat dicapai oleh Guerrilla 450 dan merayakan inovasi yang membuat wilayah ini menjadi bagian yang begitu menarik dari dunia kustom global,” kata Head – Custom & Motorsport, Royal Enfield, Adrian Sellers dalam keterangan resminya, Selasa.

Nama Groove, diambil untuk mewakili gerakan berputar tanpa henti dari sebuah roda.

Sepeda motor itu menggambarkan perjalanan kreatif Front Wheels Motors serta potensi global Guerrilla 450 sebagai pesaing sejati dalam kompetisi flat track.

FT 450 hadir dengan desain yang terinspirasi dari konsep flat track. Fondasi dari motor itu, berasal dari Royal Enfield Guerrilla 450.

Menurut dia, pengerjaan modifikasi motor ini memakan waktu selama dua bulan.