Gandeng Geely, Mercedes-Benz Siapkan Mobil Listrik yang Lebih Terjangkau

jpnn.com - Dominasi pabrikan otomotif Tiongkok di era kendaraan listrik kian terasa. Bukan hanya lewat produk, kini teknologi yang mereka kembangkan mulai diserap merek global. Contoh terbaru datang dari kerja sama antara Geely dan Mercedes-Benz.

Pabrikan asal Jerman itu dilaporkan menggandeng Geely untuk memasok teknologi penting yang akan digunakan pada platform mobil listrik kompak generasi baru mereka.

Proyek tersebut saat ini masih menggunakan nama kode “Phoenix”.

Baca Juga: Geely Indonesia Meluruskan Soal Patah As Roda EX5 Saat Insiden di PIK

Dalam pengembangan platform, Mercedes-Benz memanfaatkan arsitektur elektronik dan kelistrikan milik Geely yang dikenal sebagai GEEA 4.0.

Teknologi tersebut berperan sebagai “otak” kendaraan, mengatur berbagai sistem penting mulai dari manajemen baterai hingga pengoperasian layar dan fitur digital di dalam kabin.

Keputusan menggunakan teknologi Geely bukan tanpa alasan. Mercedes-Benz melihat pendekatan rekayasa yang dilakukan Geely mampu menekan biaya pengembangan kendaraan listrik yang dikenal mahal.

Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah matang, pabrikan asal Stuttgart tersebut berharap bisa meningkatkan efisiensi produksi tanpa mengorbankan standar kualitasnya.

Sebelum kerja sama ini berjalan, sejumlah eksekutif Mercedes-Benz bahkan sempat mengunjungi pusat riset Geely.