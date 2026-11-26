jpnn.com, JAKARTA - Metranet menggandeng Telkom, Google for Education, dan Acer untuk mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui forum “Beyond the Limits: Achieving Global Excellence with Google for Education” di Malang.

Forum tersebut diikuti 89 peserta perwakilan sekolah jenjang K-12 di Malang dan sekitarnya, juga menjadi ajang berbagi wawasan mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.

"Transformasi digital pendidikan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya teknologi yang digunakan," kata Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf, Rabu (25/11).

Menurut dia, kesiapan institusi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan kesesuaian solusi teknologi dengan kebutuhan sekolah menjadi faktor penting dalam menunjang proses belajar mengajar.

“Sebagai penyedia B2B IT Solution, Metranet berupaya mengambil peran sebagai mitra yang memahami tantangan institusi, termasuk di sektor pendidikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan setiap institusi pendidikan memiliki tantangan dan tingkat kesiapan yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengimplementasikan teknologi.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong pemanfaatan teknologi yang tidak berhenti pada adopsi platform, tetapi juga memperhatikan kesiapan pengguna dan kebutuhan pembelajaran,” lanjutnya.