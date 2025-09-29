menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Gandeng Hijabfluencer, Pemkot Bandung Promosikan Pariwisata dan UMKM Lokal

Gandeng Hijabfluencer, Pemkot Bandung Promosikan Pariwisata dan UMKM Lokal

Gandeng Hijabfluencer, Pemkot Bandung Promosikan Pariwisata dan UMKM Lokal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Para finalis fashion show di malam puncak final Putri Hijabfluencer Indonesia 2025 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Minggu (28/9/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menggandeng influencer atau pemengaruh muslim yang tergabung dalam Hijabfluencer untuk mempromosikan pariwisata di Bandung.

Kerja sama tersebut tidak lepas dari keikutsertaan serta dalam ajang pencarian bakat, Putri Hijabfluencer Indonesia 2025. 

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bandung sudah menjadi tuan rumah untuk kegiatan Putri Hijabfluencer dalam dua tahun berturut-turut.

Baca Juga:

"Makanya, tadi saya mengajukan dengan pemilik IP (Intellectual Property) untuk lima tahun ke depan ini acara puncaknya selalu dilakukan di Kota Bandung. Nanti bisa disiapkan berbagai kegiatan mereka di sini sebagai aktivitas untuk bisa mengekspos Bandung," kata Muhammad Farhan di Bandung Minggu (28/9/2025) malam.

Selain memperkuat sektor pariwisata, Farhan ingin para influencer itu bisa mendatangi dan menggunakan produk UMKM Kota Bandung.

Saat ini banyak jenama lokal yang berkaitan dengan pakaian muslim maupun produk lainnya yang bisa digaungkan.

Baca Juga:

Dengan demikian, ada kesinambungan antara geliat pariwisata dan pertumbuhan pelaku UMKM khususnya di bidang fesyen. Terlebih Bandung selama ini masih menjadi barometer dalam industri tersebut.

"Bandung dulu kan hanya ada Syafira ya yang paling terkenal terus Rabbani. Muncul-muncul yang lain, nah sekarang ada beberapa brand nih contohnya Albis Group nah nanti grup-grup lain juga akan kami undang," jelasnya.

Pemkot Bandung akan menggandeng influencer hijab untuk mempromosikan UMKM brand lokal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI