Gandeng HIM, Farizon Produksi Kendaraan Niaga Listrik di Purwakarta

jpnn.com - Farizon Auto menunjukan keseriusannya bermain di industri otomotif tanah air dengan memproduksi kendaraan niaga bertenaga listrik melalui V8E di secara lokal pada Kamis (13/8).

Farizon mempercayakan PT Handal Indonesia Motor (HIM) untuk merakit kendaraan niaga itu di Purwakarta, Jawa Barat.

Proyek itu menjadi langkah penting bagi Farizon di luar Tiongkok sekaligus bagian dari strategi perusahaan memperkuat lokalisasi di pasar Indonesia.



CEO Farizon New Energy Commercial Vehicle Group, Fan Xianjun mengungkapkan produksi ini bukan sekadar pencapaian manufaktur.

Menurutnya ini menjadi awal pengembangan ekosistem kendaraan komersial energi baru di Indonesia.

"Hari ini kami bersama-sama menyaksikan kendaraan pertama dari pabrik KD (knock down) Farizon New Energy Commercial Vehicle di Indonesia," kata Fan Xianjun di Purwakarta.

Dia menambahkan ini bukan hanya tentang satu unit kendaraan yang berhasil keluar dari lini produksi, tetapi juga merupakan langkah penting bagi Farizon dan para mitra di Indonesia dalam membangun sinergi industri, manufaktur lokal, serta pengembangan transportasi ramah lingkungan.

Farizon V8E hadir dengan spesifikasi yang bisa menunjang kebutuhan logistik perkotaan.

Kendaraan ini menawarkan dimensi panjang 5,395mm, lebar 1,820mm, tinggi 1,985mm, dan jarak sumbu 3,600mm.