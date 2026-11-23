jpnn.com, JAKARTA - Bagi pasangan yang ingin menggelar pesta pernikahan tanpa harus repot mengurus berbagai kebutuhan acara, Akasta Jakarta menghadirkan solusi layanan #TerimaBeres dari HW Banquet.

Konsep all-in-one tersebut menawarkan kemudahan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan resepsi pernikahan, mulai dari pemilihan venue, penataan ruangan, tata suara, pencahayaan, hingga sajian makanan dan hiburan.

"Seluruh kebutuhan acara ditangani secara terkoordinasi oleh tim HW Banquet sehingga calon pengantin dan keluarga bisa lebih fokus menikmati momen pernikahan," kata Founder dan Managing Director HW Group Ivan Tanjaya dalam keterangannya, Senin (23/11).

Dia menjelaskan Akasta hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap venue pernikahan dan acara privat yang memiliki karakter berbeda.

Menurut Ivan, pelanggan saat ini tidak hanya mencari tempat acara yang menarik, tetapi juga menginginkan pelayanan berkualitas dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan acara.

"Selama kami berkecimpung di dunia banquet, kami melihat kalau para klien di Jakarta menyukai lebih dari sekadar venue yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Dia menyebutkan Akasta berupaya menghadirkan pengalaman acara yang memadukan suasana eksklusif dengan standar pelayanan terbaik. Tidak hanya mengandalkan fasilitas venue, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengalaman kuliner para tamu undangan.

Beragam hidangan khas Nusantara disajikan dengan sentuhan modern melalui kurasi Chef Patrick, yang memiliki pengalaman selama 11 tahun di restoran berbintang Michelin di Jerman.