Gandeng Hytera, Samafitro Perkuat Infrastruktur Radio Komunikasi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Perangkat radio komunikasi tetap menjadi tulang punggung utama di tengah meningkatnya kebutuhan di berbagai sektor, seperti transportasi, energi, dan layanan publik.

Guna memperkuat ekosistem industri ini, PT Samafitro secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Hytera Communications, salah satu pemimpin global di bidang radio komunikasi profesional.

Kerja sama ini diumumkan dalam acara bertajuk “One Frequency – Loud & Clear” yang digelar pada 27 Oktober 2025 di Hotel Movenpick, Pecenongan, Jakarta.

Kemitraan tersebut difasilitasi oleh Pine Brilliant Indonesia (PBI), yang berperan menjembatani sinergi antara Samafitro dan Hytera dalam memperkuat komunikasi profesional di Tanah Air.

“Kami akan menjadi jembatan antara kebutuhan pasar dan inovasi teknologi Hytera,” ujar Efendy Saputra, Head of Retail and Distribution PT Samafitro, dalam keterangannya, Selasa (11/11).

Efendy menjelaskan, tema “One Frequency – Loud & Clear” mencerminkan semangat kolaborasi dan keselarasan visi antara ketiga pihak.

“One Frequency berarti kita semua bergerak dalam satu arah untuk menjadi yang terbaik di industri ini. Loud & Clear mencerminkan keberanian kami untuk bertindak nyata dan memberikan hasil konkret bagi pelanggan,” tambahnya.

Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri teknologi, Samafitro kini memperluas lini bisnisnya ke bidang radio komunikasi profesional.