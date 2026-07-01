Gandeng Inamove, UNJ Ambil Peran Nyata Atasi Darurat Sampah Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Indonesia Sustainability Movement (Inamove) untuk memperkuat gerakan keberlanjutan di Indonesia.

Kerja sama tersebut diarahkan pada pengembangan penelitian, pelatihan, publikasi ilmiah, seminar, hingga solusi nyata dalam pengelolaan sampah dan isu lingkungan.

Kolaborasi itu diperkenalkan dalam Forum Akademik "Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia" yang berlangsung di Gedung Dewi Sartika, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 26 Juni 2026. Berdasarkan dokumen tersebut, kerja sama UNJ dan Inamove secara khusus mencakup bidang penelitian, pelatihan, publikasi, dan seminar sebagai upaya memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus implementasi program keberlanjutan di Indonesia.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Rektor UNJ Prof. Dr. Komarudin, M.Si.dan Chairman Inamove Dr. Rahmat Hidayat Pulungan, S.E., M.Pd.

Rektor UNJ Prof. Dr. Komarudin mengatakan kampusnya menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut karena sejalan dengan visi UNJ dalam membangun ekosistem pendidikan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

"Ketika Inamove menawarkan kerja sama untuk ide-ide keberlanjutan, itu kami langsung terima dengan baik. Kami langsung koordinasikan dengan unit-unit yang ada di kita karena ini sesuai dengan visi misi UNJ," ujar Komarudin.

Menurutnya, UNJ memiliki sumber daya akademik yang memadai untuk mendukung berbagai program tersebut, di antaranya melalui Program Studi Manajemen Lingkungan, Pendidikan Lingkungan, dan Pendidikan Kependudukan serta Lingkungan Hidup (PKLH).