Gandeng Indieguerillas, Astra Percantik Stasiun MRT Setiabudi Menjelang HUT ke-69

jpnn.com, JAKARTA - Astra menghadirkan wajah baru Stasiun MRT Setiabudi Astra dan area ratangga MRT menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69.

Pembaruan visual ini dilakukan melalui kolaborasi dengan duo seniman asal Yogyakarta, indieguerillas.

Melalui kolaborasi tersebut, Astra mengajak masyarakat menikmati karya seni di ruang publik yang menggambarkan perjalanan dan kontribusi keberlanjutan Astra dalam kehidupan sehari-hari.

Indieguerillas merupakan duo seniman yang terdiri dari Santi Ariestyowanti dan Dyatmiko Bawono. Keduanya dikenal aktif berkarya secara independen dan lintas tema dengan menjadikan ruang publik sebagai bagian dari proses kreatif.

Kesamaan visi mengenai keberlanjutan dan peran seni di ruang publik menjadi dasar kolaborasi Astra dan indieguerillas dalam menghadirkan karya di Stasiun MRT Setiabudi Astra dan ratangga MRT.

“Kolaborasi dengan seniman di Indonesia merupakan dukungan nyata Astra kepada industri kreatif tanah air, sekaligus menjadi ruang apresiasi bagi seniman bertalenta untuk menyalurkan gagasan dan inspirasi kepada sesama. Seni yang dilukiskan di ruang publik ini diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan penghubung dalam menyampaikan nilai, semangat keberagaman, serta cerita kontribusi sosial keberlanjutan Astra yang diharapkan dapat menjadi inspirasi sehari-hari bagi masyarakat Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Wajah baru Stasiun MRT Setiabudi Astra dan ratangga MRT tersebut merepresentasikan koneksi, harmoni, dan keberlanjutan. Karya indieguerillas memaknai perjalanan Astra melalui simbol selendang berwarna yang mengalir, menggambarkan hubungan antarindividu, komunitas, dan keberlanjutan dalam satu visi.

Figur-figur dalam karya ini juga merepresentasikan inklusivitas, keseimbangan peran, kolaborasi, serta energi bersama dalam membangun masa depan Indonesia. Elemen visual lainnya menggambarkan program kontribusi keberlanjutan Astra di bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan.