Gandeng Indonesia Caps Club, New Era Rilis Topi Limited Edition Bones

jpnn.com, JAKARTA - New Era merayakan semangat nasionalisme dengan cara baru, yaitu merilis koleksi topi limited edition Bones, berkolaborasi dengan Indonesia Caps Club (ICC), komunitas pecinta topi terbesar di Indonesia.

Nama Bones atau tulang dalam Bahasa Indonesia, mengacu pada nilai-nilai kebangsaan sebagai kerangka atau fondasi kita sebagai warga negara Indonesia, termasuk para komunitas ICC.

Koleksi ini menunjukkan semangat nasionalisme bisa hadir lewat cara-cara yang modern, termasuk ekspresi streetwear fashion.

Koleksi ini hadir dalam siluet New Era 59FIFTY, topi baseball fitted (pas di kepala) yang didesain tanpa strap. 59FIFTY adalah siluet terikonik New Era yang sudah eksis sejak 1954.

Kolaborasi ini hadir dengan dua varian: ICC dan +62. Varian ICC memiliki desain warna merah, menampilkan logo Indonesian Caps Club berwarna putih pada bagian depan, dan tulisan handwritten "Indonesia Caps Club" pada bagian belakang.

Serta, underbrim hijau terang yang merepresentasikan kepulauan Indonesia.

Varian kedua, +62, memiliki desain warna hitam dengan kode +62 dengan font yang menyerupai tulang, khas Bones.

Kode +62 yang merupakan kode telepon internasional terasa seperti identitas modern masyarakat Indonesia.