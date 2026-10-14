Gandeng Informa Electronics, TCL Pamerkan Perangkat 'Rumah Sehat' Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi global TCL berkolaborasi dengan Informa Electronics menghadirkan jajaran perangkat rumah tangga (home appliances) generasi terbaru melalui pameran "TCLNXTHOME Your Healthy Future Home" di Atrium Central Park Mall, Jakarta.

Sebagai destinasi elektronik di bawah naungan PT Home Center Indonesia bagian Kawan Lama Group, peritel tersebut memadukan teknologi canggih mitra pasokannya secara harmonis dengan penataan interior modern dan estetik.

Inovasi berbasis kesehatan ini dihadirkan untuk merespons perubahan pola hidup masyarakat yang kian peduli pada kebersihan udara, kesegaran bahan makanan, serta sterilisasi pakaian dari kuman dan alergen.

Rangkaian produk unggulan yang diperkenalkan meliputi Kulkas C690CDAI berkonsep Free Built-In dengan fitur Magnet Fresh, AC FreshIN 3.0 penyaring PM2.5, serta Mesin Cuci & Pengering P682 bertoknologi Steam Wash.

CEO TCL Indonesia Evan Tang mengungkapkan pameran ini menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk membawa teknologi cerdas yang tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari.

"Namun, menjaga kesehatan udara, kesegaran makanan, serta kebersihan pakaian keluarga secara maksimal," ujar Evan Tang di Jakarta, baru-baru ini.

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Langkah kolaboratif ini menjadi strategi penting bagi perusahaan furnitur dan elektronik tersebut untuk terus melengkapi kebutuhan hunian sehat bagi masyarakat Tanah Air.

Sementara itu, perwakilan Informa menyampaikan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pilihan produk elektronik rumah tangga berteknologi terbaru yang relevan dengan kebutuhan keluarga Indonesia.