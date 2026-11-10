Gandeng ITS & BRIN, PalmCo Dorong Hilirisasi Riset di KSTI 2026

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset merupakan langkah perusahaan dalam menjawab tantangan industri perkebunan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Melalui kolaborasi dengan ITS dan BRIN, kami mendorong pengembangan riset yang relevan dengan kebutuhan industri, khususnya dalam peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan transisi energi,” ujar Jatmiko, Selasa (10/11).

Untuk mendorong hal tersebut, PalmCo berpartisipasi dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 10–13 November 2026.

Menurut Jatmiko, keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat kolaborasi riset dan pengembangan teknologi untuk mendukung produktivitas, dekarbonisasi, serta hilirisasi industri perkebunan.

“Harapannya, hasil penelitian tersebut dapat terus dikembangkan hingga memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dan masyarakat,” ujar Jatmiko.

KSTI 2026 yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengusung tema “Akselerasi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia”. Forum ini mempertemukan peneliti, inovator, dan pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan hasil riset nasional.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek Mohammad Fauzan Adziman menekankan pentingnya riset yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Yang kami kedepankan dalam pameran ini adalah masalah dan solusi. Masyarakat dapat melihat persoalan yang hendak dipecahkan sekaligus teknologi yang dikembangkan,” ujar Fauzan.