jpnn.com, JAKARTA - NOBI Project kembali menunjukkan komitmen mencetak kreator digital yang produktif dan berdaya saing melalui JJ Glow Affiliate Bootcamp Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung pada 20-22 November 2026 itu diikuti 100 afiliator dengan menghadirkan sejumlah figur ternama, di antaranya Ivan Gunawan dan pengusaha sekaligus Founder JJ Glow, Maharani Kemala.

Menariknya, melalui sesi intensive bootcamp selama dua hari, para peserta berhasil mencatatkan akumulasi gross merchandise value (GMV) atau nilai transaksi bruto mencapai Rp780 juta.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan para afiliator JJ Glow ke kantor TikTok Indonesia di MCC Tower, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan melalui talkshow dan workshop mengenai perkembangan industri digital, personal branding, hingga peluang bisnis melalui ekosistem TikTok Affiliate.

"Setiap kreator memiliki peluang untuk berkembang menjadi pelaku bisnis mandiri melalui ekosistem affiliate," kata Founder sekaligus CEO NOBI Project Dadang Kurnia dalam keterangannya dikutip Kamis (26/11).

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Kehadiran Ivan Gunawan dan Maharani Kemala turut memberikan perspektif baru bagi para afiliator dalam mengembangkan potensi bisnis di era digital.

Tidak kalah menarik, kegiatan tersebut juga menghadirkan Yuni Herlina, afiliator binaan NOBI Project yang sukses mencatatkan GMV Rp1 miliar pertamanya.