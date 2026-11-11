Gandeng J Trust Bank, FWD Insurance Rilis Asuransi Proteksi Warisan

jpnn.com, JAKARTA - PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) menggandeng PT Bank J Trust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menghadirkan produk asuransi perlindungan perencanaan masa depan keuangan dan warisan keluarga, FWD Prestige Legacy Shield.

Peluncuran produk ini hadir di tengah dinamika ekonomi serta lanskap keuangan yang kian kompleks, di mana perencanaan dan perlindungan finansial jangka panjang menjadi sangat penting.

Langkah tersebut juga didorong temuan FWD consumer outlook survey tahun lalu yang menunjukkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap solusi perlindungan serta perencanaan finansial jangka panjang.

Dalam survei tersebut, responden di Indonesia memperkirakan akan hidup hingga usia 79 tahun, tetapi tabungan yang dimiliki diperkirakan hanya cukup untuk menopang sekitar 19 tahun setelah pensiun.

Kondisi tersebut menyoroti pentingnya memiliki strategi finansial yang dapat membantu masyarakat mempersiapkan masa depan secara lebih optimal.

Direktur Utama FWD Insurance Jeffrey Woo mengungkapkan kemitraan bancassurance ini sejalan dengan visi perusahaannya untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Produk baru ini hadir dengan menggabungkan layanan keuangan terpercaya dan solusi perlindungan inovatif untuk membantu nasabah melindungi kekayaan.

Melalui kemitraan ini, Jeffrey berharap pihaknya dapat mendukung lebih banyak masyarakat dalam mempersiapkan masa depan finansial dan perencanaan warisan keluarga secara lebih optimal dan terencana.