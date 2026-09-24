Gandeng Ji Chang Wook, Prenagen Dukung Perempuan Lewat Kampanye Siapa Takut Jadi Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Prenagen mengembangkan kampanye bertajuk #SiapaTakutJadiIbu sebagai sistem pendukung bagi perempuan dalam memvalidasi kecemasan serta merangkul ritme hidup mereka.

“Merencanakan kehamilan, hingga membesarkan buah hati, punya cerita dan dinamika tersendiri," kata Head of Brand Prenagen Junita di Jakarta, baru-baru ini.

Junita menyebut kekhawatiran perempuan setelah menjadi ibu merupakan hal yang wajar di tengah derasnya arus informasi saat ini.

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Menjadi perempuan sering kali diwarnai tekanan tak kasat mata akibat gempuran tren media sosial dan standar idealitas masa kini.

Situasi penuh tekanan tersebut pastinya memicu overthinking, bahkan jauh sebelum masa kehamilan itu sendiri dimulai.

“Lewat #SiapaTakutJadiIbu, PRENAGEN ingin hadir bukan untuk mendikte, melainkan menjadi support system," katanya menegaskan.

Salah satu upaya dalam mendukung kampanye tersebut, Prenagen memperkenalkan aktor ternama Korea Selatan yaitu Ji Chang Wook sebagai Brand Ambassador terbarunya.

Kedekatan perempuan Indonesia dengan budaya Korea terlihat dari hasil survei Jakpat bertajuk Korean Drama Trends in Indonesia 2025.