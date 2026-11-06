Gandeng Kader Posyandu, Wagub Taj Yasin Genjot Pendataan Perlinsos Digital di Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengoptimalkan peran kader Posyandu hingga tingkat desa untuk mempercepat proses registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Sebab, jaringan Posyandu dinilai sangat strategis untuk mengawal pendataan agar warga kurang mampu terjangkau bantuan pemerintah

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dan terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.

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"Saya mengajak seluruh kabupaten/kota, terutama tim maupun relawan yang sudah bergabung, untuk segera bergerak. " kata Taj Yasin seusai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara daring dari ruang kerjanya pada Jumat, 6 November 2026.

Taj Yasin telah menginstruksikan pengurus Posyandu yang membidangi program Pandu Tangguh untuk melakukan evaluasi dan mempercepat pendampingan registrasi. Evaluasi diminta dilakukan setiap pekan dengan melaporkan perkembangan pendaftaran secara daring, baik dari sisi jumlah maupun persentase capaian.

"Laporan ini harus disampaikan secara rutin, sehingga kabupaten/kota bisa berlomba-lomba mempercepat proses registrasi. Posyandu memiliki jaringan sampai tingkat bawah, sehingga sangat strategis untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Pendataan ini diharapkan dapat memperkuat basis data yang sudah ada melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus mengakomodasi masyarakat yang belum terjangkau pendataan sebelumnya.

Selain itu, Pemprov Jateng berencana mengumpulkan para wakil kepala daerah melalui rapat koordinasi daring pada pekan depan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan registrasi Perlinsos Digital sekaligus mendorong percepatan di masing-masing daerah.