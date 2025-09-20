Gandeng Kalista, Foton Indonesia Percepat Ekosistem Kendaraan Komersial EV di Jatim

jpnn.com, SURABAYA - PT Indomobil Global Transportasi (Foton Indonesia) distributor resmi kendaraan listrik Foton EV di Indonesia mengumumkan kerja sama dengan Kalista pada Rabu (17/9).

Kemitraan itu diperkuat dengan penandatangan Nota Kesepahaman atau MoU yang dilakukan pada acara “Foton Customer Gathering & Product Introduction” di Palimanan Golf, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam kolaborasi itu diharapkan bisa memperkat distribusi, layanan, sekaligus membangun percepatan ekosistem kendaraan listrik untuk dapat menyokong kebutuhan dan penetrasi pasar di Indonesia.

Kalista adalah perusahaan penyedia ekosistem kendaraan listrik komersial yang komprehensif dengan solusi end-to-end. Perusahaan itu berperan sebagai katalis transformasi bagi pelaku bisnis untuk menghadirkan operasional yang lebih hijau dan kompetitif.

Chief Operating Officer Foton Indonesia, Edi Napis mengatakan pihaknya melihat Kalista Group sebagai mitra strategis yang memiliki visi sejalan dengan Foton, yaitu membangun ekosistem transportasi berkelanjutan yang efisien dan ramah lingkungan.

"Kerja sama ini bukan hanya sekadar memperluas jaringan, tetapi juga menghadirkan solusi transportasi berkelanjutan yang lebih dekat dengan konsumen dan mempercepat penetrasi kendaraan listrik di seluruh Indonesia," ungkap Edi Napis dalam siaran persnya, Jumat (19/9).

Kalista akan menghadirkan skema menarik termasuk penyewaan jangka panjang untuk mengalihkan kebutuhan investasi awal menjadi biaya operasional bulanan.

Skema itu juga mencakup dukungan berupa layanan purna jual, serta pemeliharaan komprehensif yang akan didukung oleh Foton.