Gandeng Kampus Jepang, Universitas Terbuka Latih Warga Bogor Olah Jamur Tiram

jpnn.com, BOGOR - Warga Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat pelatihan mengolah jamur tiram menjadi produk pangan bernilai tambah, salah satunya mi berbahan dasar jamur.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat (PkM) internasional yang digelar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (FST UT) bekerja sama dengan Tottori University, Jepang, dan Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Selain mengembangkan keterampilan pengolahan pangan, program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ilmu jamur atau mikologi serta pemanfaatan hasil budidaya secara berkelanjutan.

Ketua Pelaksana PkM Internasional FST UT Susi Sulistiana mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar masyarakat tidak hanya memahami teknik budidaya jamur, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonominya.

"Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai jamur, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melihat potensi jamur tiram dari sisi pemanfaatan dan pengembangan produk," kata Susi yang juga dosen program studi Biologi, FST UT, Kamis (15/10).

Dalam pelaksanaannya, warga dan kelompok tani jamur mendapat pembekalan mengenai biologi jamur, keanekaragaman jenis jamur, manfaatnya bagi kesehatan, serta perannya dalam ekosistem.

Materi tersebut disampaikan oleh Norihiro Shimomura dari Faculty of Agriculture Tottori University, Jepang, bersama peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Iwan Saskiawan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada potensi jamur yang tidak hanya terbatas sebagai komoditas pertanian, tetapi juga sebagai sumber daya hayati yang dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan.