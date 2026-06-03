Gandeng Kapal Api, ZUS Coffee Resmi Hadir di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - ZUS Coffee resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia yang berlokasi di Puri Indah Mall, Jakarta.
Kehadiran jaringan kopi yang berkembang pesat di Asia Tenggara ini dilakukan bersama Kapal Api Group dan menjadi langkah penting dalam ekspansi regional ZUS Coffee.
Pembukaan gerai pertama ZUS Coffee di Jakarta menandai upaya brand tersebut untuk menghadirkan pengalaman menikmati specialty coffee yang lebih mudah diakses dalam keseharian.
Dengan mengedepankan kualitas, konsistensi, kemudahan, dan cita rasa yang disesuaikan dengan selera lokal, ZUS Coffee mulai memperkenalkan konsep kopi hariannya kepada konsumen Indonesia.
“Pembukaan gerai pertama ZUS Coffee di Indonesia merupakan langkah penting dalam perjalanan kami di Asia Tenggara. Indonesia memiliki warisan budaya minum kopi yang kaya serta penikmat kopi yang dinamis dan terus berkembang," kata Group Chief Operating Officer ZUS Coffee, Venon Tian, Rabu (3/6).
Acara peresmian gerai pertama ZUS Coffee Indonesia turut dihadiri oleh Group Chief Operating Officer ZUS Coffee Venon Tian, General Manager ZUS Coffee Indonesia Parnando Tambunan, serta Chief Executive Officer Kapal Api Group Robin Setyono.
"Melalui kemitraan dengan Kapal Api Group, kami sangat antusias bisa hadir dengan pendekatan lokal, sekaligus tetap setia pada misi kami untuk menjadikan specialty coffee dapat diakses oleh semua orang, kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa pembukaan gerai pertama di Indonesia menjadi tonggak penting bagi perjalanan ZUS Coffee di Asia Tenggara.
Gandeng Kapal Api, ZUS Coffee resmi hadir di Jakarta dengan menawarkan memperkenalkan konsep kopi hariannya kepada konsumen Indonesia
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