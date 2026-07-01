Gandeng Kemenkes, Kemhan Bentuk Tim Investigasi Kasus Tewasnya 5 Manajer Kopdes
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginvestigasi kasus meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) saat ikut Latsarmil.
Hal demikian seperti disampaikan Wamenhan Donny Ermawan setelah menghadiri rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
"Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini gabungan antara Kemhan dan Kemenkes," katanya.
Menurutnya, Kemhan melibatkan Kemenkes karena ada temuan penyakit paru-paru dari meninggalnya calon manajer Kopdes.
"Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru. Ini juga karena ada penularan di sana. Kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kementerian Kesehatan," ucap dia.
Menurut Donny, tim investigasi juga akan menelusuri proses pemeriksaan kesehatan di daerah-daerah asal calon manajer Kopdes sebelum ikut Latsarmil.
"Kami telusuri bagaimana dahulu medical check-up nya di daerah seperti apa, ya, apakah ada data-data tambahan. Nah, itu dahulu yang kami evaluasi menggunakan tim yang sudah kami bentuk bersama tim Kemenkes," tutur dia.
Selain membuat tim investigasi, Kemhan juga menyalurkan santunan sebesar Rp 50 juta untuk para calon manajer yang meninggal.
Kemhan melibatkan Kemenkes menginvestigasi kasus meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan KMNP saat ikut Latsarmil.
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