jpnn.com, JAKARTA - Brand perawatan gigi dan mulut usmile menggandeng Kertabumi Recycling Center untuk mengolah sampah produk perawatan gigi dan mulut menjadi barang yang memiliki nilai guna.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kampanye bertajuk Reduce, Recycle, Reusmile yang mengajak masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengelolaan sampah.

Melalui program ini, masyarakat bisa mengumpulkan sampah produk perawatan gigi dan mulut, seperti kemasan pasta gigi dan sikat gigi bekas, melalui fasilitas drop box di AEON Mall BSD City, Tangerang. Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak terbatas pada produk usmile, tetapi juga berasal dari berbagai merek perawatan gigi dan mulut.

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Sampah yang memenuhi kriteria daur ulang selanjutnya akan diolah menjadi material pembuatan product display stand atau rak pajangan produk usmile.

Country Director usmile Indonesia dan Malaysia Michelle mengatakan program tersebut merupakan upaya perusahaan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap dampak lingkungan dari produk yang digunakan sehari-hari.

"Selama ini, kami terus mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan merawat kesehatan gigi dan mulut melalui inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Michelle, Rabu (18/11).

Menurut Michelle, sampah dari aktivitas perawatan diri sebenarnya masih berpotensi dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna.

Karena itu, kampanye Reduce, Recycle, Reusmile dirancang dengan mengusung konsep ekonomi sirkular, yakni memanfaatkan kembali material bekas pakai agar memiliki fungsi baru.