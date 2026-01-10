Gandeng KFC, INDODAX Hadirkan Paket Hemat Bagi Investor Kripto

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX menjalin kolaborasi dengan KFC Indonesia.

Melalui kerja sama ini, INDODAX menghadirkan program diskon KFC paket hemat yang memungkinkan pengguna menikmati pilihan menu KFC dengan harga khusus di seluruh jaringan outlet KFC Indonesia.

Program paket hemat hasil kolaborasi ini berlangsung pada 8 Januari hingga 25 Juni 2026, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Vice President INDODAX, Antony Kusuma mengatakan, kolaborasi ini ditujukan untuk menghadirkan manfaat lebih kepada pengguna setia INDODAX sekaligus memperkenalkan aset kripto melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Lewat kolaborasi ini, kami ingin pengguna INDODAX bisa merasakan manfaat lebih, bukan hanya dari sisi platform digital, tetapi juga melalui pengalaman yang relevan dengan keseharian, khususnya bagi generasi muda yang menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekosistem kripto,” ujar Antony.

Sebagai brand yang sangat dikenal dan dekat dengan anak muda, KFC dinilai memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan INDODAX dalam mengenalkan aset kripto dengan cara yang lebih sederhana, fun, dan mudah diakses.

Kolaborasi ini diharapkan bisa membantu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap aset kripto melalui pengalaman yang bersifat lifestyle.

Bagi seluruh pengguna INDODAX yang telah memiliki akun terverifikasi, baik pengguna baru maupun lama, promo ini bisa langsung dinikmati.