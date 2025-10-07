Gandeng KI, The Alliance Percepat Energi Bersih di Pesisir Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Global Energy Alliance for People and Planet (The Alliance) dan Konservasi Indonesia (KI) melakukan kerja sama guna mempercepat penerapan energi bersih di kawasan pesisir Indonesia.

Kolaborasi itu diperkuat dengan mendatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan antara kedua instansi itu di sela-sela acara AsiaXchange 2025 di Jakarta, Selasa (7/10).

Chief Executive Officer, Global Energy Alliance for People and Planet Woochong Um mengungkapkan kemitraan ini mencerminkan komitmennya untuk menghadirkan solusi energi bersih yang berpihak pada masyarakat dan berkontribusi pada ketahanan energi Indonesia.

“Kolaborasi dengan Konservasi Indonesia merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga menempatkan manusia dan keberlanjutan planet kita sebagai inti dari proses tersebut," ujar Woochong saat ditemui di Jakarta.

Dia menambahkan Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transformasi energi bersih di kawasan ini.

"Tidak ada satu pihak pun yang dapat mewujudkannya sendiri. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kemitraan jangka panjang yang didasarkan pada tujuan bersama," tuturnya.

The Alliance akan memperluas jangkauan program transisi energi bersih ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menghadirkan listrik tenaga surya sebagai pengganti mesin diesel yang mahal dan mencemari lingkungan.

Salah satu fokus utama inisiatif itu adalah mendorong konversi sistem berbasis bahan bakar fosil tradisional menuju teknologi energi terbarukan di sektor perikanan.