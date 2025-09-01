Gandeng Komunitas Madura, Sandiaga Uno Dorong Wirausaha Muda lewat Pelatihan Barista
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Komunitas Ikatan Keluarga Besar Madura menggelar Workshop Pelatihan Barista Kopi di Japri Coffee, Tangerang Selatan, Sabtu (30/8). Kegiatan ini diikuti 50 peserta yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa.
Pelatihan tersebut bertujuan menambah wawasan dan keterampilan generasi muda di bidang kopi sekaligus menanamkan pola pikir kewirausahaan. Melalui program ini, diharapkan muncul wirausahawan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen YIS dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kami hadir untuk memberdayakan generasi muda, mencetak wirausaha, dan membuka lapangan kerja,” ujar Sandiaga, dalam keterangan tertulis, Senin (1/9).
Sandiaga menambahkan, YIS menyediakan ruang kolaborasi bagi anak muda untuk tumbuh dan berkembang sehingga mereka bisa beralih dari pencari kerja menjadi pencipta kerja.
Dia juga menyebut, setelah tidak lagi berada di lingkaran pemerintahan, dirinya lebih leluasa menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperluas gerakan kewirausahaan.
Menurut Sandiaga, fokus utama gerakan ini adalah mencetak wirausahawan muda. Dia menilai kemampuan akademik saja tidak cukup untuk menjawab tantangan dunia kerja saat ini.
Keterampilan non-akademik atau soft skill, seperti keahlian barista, menjadi nilai tambah yang penting.
