jpnn.com, JAKARTA - President University terus memperkuat posisinya sebagai International Education Hub dengan memperluas akses pendidikan internasional bagi mahasiswa. Salah satunya melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam program Beasiswa Akselerasi Magister.

Melalui program tersebut, mahasiswa President University berkesempatan melanjutkan pendidikan magister di dua perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat, yakni Georgetown University dan University of Wisconsin–Madison.

Peluang tersebut makin didukung oleh lingkungan akademik internasional yang diterapkan President University sejak awal masa perkuliahan.

Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, keberagaman latar belakang mahasiswa, serta interaksi dalam lingkungan multikultural menjadi bekal bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di tingkat global.

Melalui kemitraan dengan Georgetown University, mahasiswa Program Studi Business Administration, Management, dan International Relations berkesempatan menjajaki tiga program magister.

Ketiga program tersebut, yakni Master of Science in Foreign Service (MSFS), Master of Arts in Asian Studies (MASIA), dan Master of Arts in Security Studies.

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Georgetown University menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka dalam bidang hubungan internasional. Berdasarkan Foreign Policy 2024 Rankings, program magister hubungan internasional Georgetown University menempati peringkat pertama.

Sementara itu, kemitraan dengan University of Wisconsin–Madison membuka peluang bagi mahasiswa dari enam program studi di President University. Keenam program studi tersebut, yakni Agribusiness, Industrial Engineering, Management, Business Administration, Accounting, dan Environmental Engineering.