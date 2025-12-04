Gandeng Mahasiswa, PSI Beri Layanan Trauma Healing untuk Korban Banjir di Padang
jpnn.com, PADANG - Posko bantuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Belimbing, Kota Padang, terus memperkuat dukungan terhadap warga terdampak banjir bandang di Sumatera Barat.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, posko ini juga mulai memberikan layanan trauma healing bagi para penyintas.
Penanggung Jawab Posko PSI Belimbing Feri Mukli menjelaskan layanan trauma healing difokuskan terlebih dahulu kepada anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan di lokasi pengungsian.
“Kepada anak, selanjutnya akan masuk kepada orang dewasa, seperti melakukan senam dan juga kami rencana akan menyewa mobil untuk mereka jalan jalan ke sekitaran kota padang, karena kami yakin mereka jenuh juga di posko terus,” ujar Feri ketika dihubungi, Kamis (4/12).
Ia menyampaikan, kondisi para pengungsi relatif stabil dan tidak ada keluhan kesehatan darurat. Namun tidak dapat dipungkiri, ada sejumlah pengungsi yang memiliki penyakit bawaan sejak sebelum bencana melanda.
Untuk pelaksanaan trauma healing, PSI menggandeng mahasiswa psikologi dari UIN Imam Bonjol Padang agar pendampingan dilakukan secara terarah.
“Kami ajak adik-adik mahasiswa dari jurusan psikologi UIN Imam Bonjol Padang, dan dibantu kader PSI,” jelas Feri.
Dia menerangkan, masih ada sejumlah kebutuhan yang sangat mendesak bagi para penyintas. Feri mengatakan, bantuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan harian yang tidak banyak tersedia di posko.
Posko PSI di Padang mulai memberikan layanan trauma healing bagi para penyintas banjir, dengan anak-anak menjadi kelompok prioritas
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Bakal Tambah Anggaran untuk Penanganan Bencana di Pulau Sumatra
- Gibran Pastikan Percepatan Penyaluran Bantuan Korban Banjir Sumatra
- Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Rp 3 Miliar Untuk Korban Banjir Bandang Sumatra
- Pemerintah Telusuri Kayu yang Terbawa Saat Banjir Sumatra
- Marwan Dasopang: Kerugian Negara Akibat Banjir-Longsor Sumatra Lebih Rp 200 Triliun
- Doli Golkar Sebut Daerah Tak Kuat Menangani Dampak Banjir, Singgung Bencana Nasional