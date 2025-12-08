Gandeng MAI, Bank Mandiri Taspen Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra & Aceh

jpnn.com, TAPANULI TENGAH - Bank Mandiri Taspen berkolaborasi bersama Mandiri Amal Insani (MAI) dalam aksi kemanusiaan membantu warga terdampak bencana.

Dalam kegiatan ini Bank Mandiri Taspen menjangkau wilayah-wilayah yang paling sulit dan jauh dalam memberikan bantuannya.

Corporate Secretary, Errinto S. Pardede menjelaskan bantuan disalurkan kepada korban banjir di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dipusatkan di Polsek Sorkam, Jalan Sibolga–Barus KM 30, pada 4-5 Desember 2025.

Sebanyak 66 warga terdampak banjir menerima layanan cek kesehatan gratis, dengan menghadirkan dokter dan perawat.

Masyarakat juga mendapatkan obat-obatan seperti obat gatal, diare, demam, flu, alergi, obat luka, serta vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Tak hanya itu, bantuan perlengkapan bayi dan balita turut didistribusikan, antara lain 40 kotak susu SGM, 300 pcs pampers, 40 minyak kayu putih, 10 botol dot, sabun bayi, serta bedak bayi.

Selain layanan kesehatan dan bantuan bayi, 50 paket sembako juga dikirim dan sedang dalam perjalanan menuju Polsek Sorkam.

Di Aceh, Bank Mandiri Taspen Cabang Medan bersama Relawan MAI menyalurkan 60 paket sembako untuk warga Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang hingga kini masih berjuang memulihkan diri dari banjir besar.