Gandeng Mangmoel, Bibit dan Stockbit Pamerkan Monster Gurita di Hutan Kota
jpnn.com, JAKARTA - Platform Bibit.id dan Stockbit kembali mendekatkan dunia investasi dengan seni.
Tahun ini, dua platform investasi digital tersebut menjadi Lead Partner Art Jakarta Gardens 2026 yang berlangsung pada 5–10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.
Dalam ajang tersebut, Bibit dan Stockbit menghadirkan instalasi karya seniman Mulyana atau Mangmoel bertajuk “Tentacles of Wealth”.
Narasi ini dikembangkan dari karya Monster Gurita Sigarantang (The Mogus), instalasi rajut yang terinspirasi dari keindahan laut Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur.
"Gurita merepresentasikan pentingnya diversifikasi dalam investasi," kata Head of PR & Corporate Communication Bibit dan Stockbit, William, Selasa (5/5).
Dia mengatakan The Mogus menampilkan sosok gurita dengan detail rajutan yang kaya tekstur.
Bagi Bibit dan Stockbit, gurita menjadi simbol kuat tentang investasi: kemampuan beradaptasi, bertahan, serta membangun kembali kekuatan setelah menghadapi kehilangan.
“Gurita dengan banyak tentakel melambangkan pentingnya diversifikasi. Saat tentakelnya putus, gurita dapat menumbuhkannya kembali," ucapnya.
Dengan menggandeng Mangmoel, Bibit dan Stockbit memamerkan Monster Gurita pada ajang Art Jakarta Gardens 2026 di Hutan Kota
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BPS Klaim Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026 Paling Tinggi Sejak 5 Tahun Terakhir
- Produsen Lem Ini Resmi Kantongi Izin Fasilitas Kawasan Berikat
- Berkantor Bali, DNT Lawyers Siap Beri Bantuan Hukum Bagi Masyarakat dan Investor Asing
- DPP Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Apresiasi Kinerja Rosan Roeslani
- Menpora Ungkap Bonus Pemerintah Bentuk Kehadiran & Penghargaan Negara untuk Perjuangan Atlet
- Lewat BSI Program PINTAR SiMuda Investasiku, Inves Reksa Dana Mulai Rp10 Ribu