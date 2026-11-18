jpnn.com, JAKARTA - Toshiba TV menjalin kolaborasi dengan Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asia Championship Tour (MCT SEA) 2026 sebagai Premium Partner.

Kemitraan itu diumumkan bersamaan dengan proses Group Draw MCT Sea yang akan mempertemukan 12 tim dari 11 negara di Asia Tenggara untuk memperebutkan kesempatan lolos ke M8 World Championship, turnamen global utama Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Esports.

Kolaborasi itu menegaskan komitmen Toshiba TV dalam menghadirkan pengalaman hiburan yang menarik dan relevan bagi komunitas esports.

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Melalui kampanye “Set the Game On”, Toshiba TV mengajak para pemain dan penggemar untuk merasakan semangat kompetitif, menikmati setiap momen permainan, serta merayakan keseruan bermain game bersama.

Marketing Manager Toshiba TV Indonesia Imam Firdaus mengungkapkan gaming merupakan bagian penting dari lanskap hiburan yang terus berkembang.

Lebih dari sekadar kompetisi, gaming juga mendorong interaksi, pengalaman bersama, serta membangun rasa kebersamaan yang kuat melalui antusiasme para pemain dan dukungan penggemar terhadap tim favorit mereka.

"Kami ingin menjadi bagian dari semangat yang mendorong para pemain dan komunitas esports untuk terus melampaui batas kemampuan mereka. Kami berharap kemitraan ini dapat semakin memperkuat hubungan Toshiba TV dengan generasi gamer berikutnya,” ujar Imam Firdaus dalam siaran persnya, Selasa (17/11).

Sementara itu, Head of Esports Business Development, Indonesia, MOONTON Games Manurung Martinus Haposan mengatakan MCT SEA menghadirkan wadah baru bagi tim-tim berkembang untuk berkompetisi melampaui pasar negara asal mereka.