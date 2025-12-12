Gandeng MDMC, Danone Indonesia Kirim Berbagai Bantuan ke Sumatera

jpnn.com, LANGKAT - Danone Indonesia bersama salah satu mitra distributor, PT Tirta Sumber Menaralestari, dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memberikan bantuan di beberapa lokasi terdampak banjir bandang di Sumatra.

Bantuan diserahkan secara langsung di posko pengungsian MDMC di Kota Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara.

Adapun bantuan yang diberikan mencakup ribuan boks produk air mineral AQUA, ratusan boks produk nutrisi anak Bebelac siap minum, bantuan air bersih melalui mobil tangki sebanyak 7.000 liter, dukungan psikososial untuk trauma healing dan pendampingan anak.

Kemudian penyelenggaraan dapur umum, serta pemeriksaan kesehatan rutin untuk memastikan kondisi masyarakat tetap baik dan mencegah risiko penyakit yang mungkin terjadi.

“Kami bergerak cepat bersama masyarakat dan mitra untuk memastikan kebutuhan dasar seperti air minum dan nutrisi anak dapat terpenuhi. Ini adalah langkah awal, dan kami akan terus menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat dan pemulihan berlangsung,” ujar Vera Galuh Sugijanto, Vice President General Secretary Danone Indonesia.

Selain bersama MDMC, Danone Indonesia sebelumnya juga telah menjalin kerja sama untuk pengiriman bantuan ke Sumatera melalui Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), WWF, MNC Media Group, serta mitra distribusi AQUA di wilayah Sumatera.

Hingga saat ini, Danone Indonesia telah mengirimkan puluhan ribu boks produk air mineral dan nutrisi anak, bantuan air bersih hingga 31,000 liter, serta jumlah bantuan dana yang cukup signifikan yang dapat membantu kelangsungan masyarakat di daerah terdampak.

“Kami berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Kami telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga Indonesia selama puluhan tahun, termasuk saudara kita di Sumatera. Kami berkomitmen untuk merasakan, memahami, dan bergerak cepat membantu. Kita bersama memiliki kewajiban untuk bergerak dan terus menghadirkan kebaikan, dan kami percaya hal tersebut dapat terlahir dari kolaborasi yang terjalin dengan baik," ucap Vera.(chi/jpnn)



