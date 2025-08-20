menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Gandeng Muklay, Digimap Hadirkan 2 Merchandise Eksklusif, Sebegini Harganya

Gandeng Muklay, Digimap Hadirkan 2 Merchandise Eksklusif, Sebegini Harganya

Gandeng Muklay, Digimap Hadirkan 2 Merchandise Eksklusif, Sebegini Harganya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Reseller resmi produk premium Apple, Digimap mengumumkan kembali melakukan kerja sama dengan seniman visual Muklay pada Rabu (20/8). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Reseller resmi produk premium Apple, Digimap mengumumkan kembali melakukan kerja sama dengan seniman visual Muklay pada Rabu (20/8).

Digimap adalah salah satu konsep ritel gaya hidup di bawah naungan PT. MAP Zona Adiperkasa, anak perusahaan PT. Mitra Adiperkasa Tbk (MAP).

Dalam kolaborasi itu, mereka menciptakan dua merchandise eksklusif Apple, berupa tas Macbook dan Airpods Case Plushie.

Baca Juga:

Kedua produk itu memiliki karakter orisinal karya Muklay.

GM Marketing PT. Map Zona Adiperkasa Farah Fausa Winarsih mengungkapkan alasan mempercayakan Muklay untuk sebagai partner bisnisnya.

Dia mengatakan seniman visual itu sudah menjadi sahabat Digimap yang akan menciptakan gambar dengan gaya hidup anak muda.

Baca Juga:

Kendati begitu, Farah akan membuka kesempatan kepada seniman lain untuk bisa melakukan kerja sama.

"Muklay itu menjadi salah satu bestienya Digimap. Nextnya akan banyak lagi gebrakan dari Muklay untuk Digimap. Kami untuk long trem (jangka panjang) juga akan kerja sama dengan seniman lain," kata dia saat ditemui di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, Rabu.

Reseller resmi produk premium Apple, Digimap mengumumkan kembali melakukan kerja sama dengan seniman visual Muklay pada Rabu (20/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI