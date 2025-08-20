Gandeng Muklay, Digimap Hadirkan 2 Merchandise Eksklusif, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Reseller resmi produk premium Apple, Digimap mengumumkan kembali melakukan kerja sama dengan seniman visual Muklay pada Rabu (20/8).

Digimap adalah salah satu konsep ritel gaya hidup di bawah naungan PT. MAP Zona Adiperkasa, anak perusahaan PT. Mitra Adiperkasa Tbk (MAP).

Dalam kolaborasi itu, mereka menciptakan dua merchandise eksklusif Apple, berupa tas Macbook dan Airpods Case Plushie.

Kedua produk itu memiliki karakter orisinal karya Muklay.

GM Marketing PT. Map Zona Adiperkasa Farah Fausa Winarsih mengungkapkan alasan mempercayakan Muklay untuk sebagai partner bisnisnya.

Dia mengatakan seniman visual itu sudah menjadi sahabat Digimap yang akan menciptakan gambar dengan gaya hidup anak muda.

Kendati begitu, Farah akan membuka kesempatan kepada seniman lain untuk bisa melakukan kerja sama.

"Muklay itu menjadi salah satu bestienya Digimap. Nextnya akan banyak lagi gebrakan dari Muklay untuk Digimap. Kami untuk long trem (jangka panjang) juga akan kerja sama dengan seniman lain," kata dia saat ditemui di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, Rabu.