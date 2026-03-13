Gandeng Nafas, ecoCare Group Company Hadirkan Teknologi Pemantau Udara Real-Time

jpnn.com, JAKARTA - Emiten solusi higienitas, ecoCare Group Company (kode saham: HYGN), resmi menggandeng Nafas untuk meluncurkan brand kolaborasi strategis, ecoCare Pure Air Powered by Nafas, di Jakarta Design Center, Jumat (13/3).

Kolaborasi ini menandai terbentuknya joint venture yang fokus pada solusi kualitas udara berbasis teknologi IoT (Internet of Things) dan data untuk sektor bisnis di Indonesia.

Peluncuran bertajuk Together, Advancing Better Air Quality in Indonesia Through Data and Technology, merupakan realisasi janji ekspansi HYGN pasca-melantai di bursa saham. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam ekosistem hygiene, cleaning, dan pest control.

CEO ecoCare Group Company Wincent Yunanda menegaskan bahwa joint venture ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan terintegrasi dan berkelanjutan guna memperkuat ekosistem hygiene, cleaning, dan pest control bagi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia.

“Kami melihat kebutuhan pasar yang terus berkembang, di mana perusahaan mulai mencari solusi yang lebih terintegrasi antara kebersihan, higienitas, dan kualitas udara dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Melalui joint venture ini, kami ingin menghadirkan sinergi solusi yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesehatan penghuni sekaligus memberikan keuntungan operasional bagi bisnis,” ujar Wincent.

Seiring dengan itu, kesadaran masyarakat terhadap kualitas udara juga makin meningkat. Publik kini makin menyadari bahwa kualitas udara berkaitan langsung dengan berbagai risiko penyakit, terutama di beberapa kota besar di Indonesia yang menghadapi tantangan polusi udara.

Menanggapi hal tersebut, Wincent menekankan bahwa kualitas udara kini menjadi bagian penting dari strategi bisnis perusahaan.

“Udara bersih bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan investasi strategis. Ketika kualitas udara terjaga, produktivitas meningkat, risiko kesehatan menurun, dan citra perusahaan ikut terangkat. Itu adalah nilai bisnis yang konkret,” tambahnya.