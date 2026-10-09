Gandeng Netra Runtime, Sivali Siapkan Ekosistem Layanan AI dan Federated Compute

jpnn.com, JAKARTA - PT Sivali Catur Lestari (Sivali Cloud Technology) dan PT Netra Runtime Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengintegrasikan teknologi inference AI Netra ke dalam platform ORCA Hub.

Langkah strategis ini diambil guna menjawab tantangan korporasi dan instansi dalam mengimplementasikan teknologi digital tanpa harus membangun fondasi teknis dari awal.

Namun, implementasi layanan digital masih menghadapi tantangan, mulai dari kompleksitas teknis, biaya operasional hingga keterbatasan talenta.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Sivali Catur Lestari atau yang lebih dikenal sebagai Sivali Cloud Technology dan PT Netra Runtime Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk mengintegrasikan teknologi inference AI Netra ke dalam ORCA Hub serta mengembangkan jalur distribusi dan implementasinya.

MoU ditandatangani di Jakarta, Selasa (6/10/2026), oleh Wong Sui Jan, Direktur Utama Sivali Cloud Technology, dan Rifky Bujana Bisri, Direktur Utama PT Netra Runtime Indonesia.

"Percepatan teknologi adalah tanggung jawab yang perlu disikapi bersama, dengan membangun ekosistem yang sehat dan berkesinambungan. Kami mendukung talenta muda digital dan memenuhi persyaratan kepatuhan kepada regulator, agar percepatan ini memudahkan implementasi yang berkesinambungan," kata Wong Sui Jan.

Dalam kerja sama ini, Netra menyediakan teknologi runtime dan inference AI, termasuk hosted inference, API dan private deployment. Sementara Sivali melalui ORCA Hub menangani integrasi, pengembangan pasar dan distribusi, termasuk marketplace, billing, orkestrasi layanan serta akses pelanggan.

Integrasi tersebut memungkinkan layanan Netra diakses melalui ORCA Hub dengan model penggunaan yang dapat disesuaikan, antara lain berlangganan dan berbasis penggunaan. ORCA Hub juga dapat menyediakan satu akun, saldo dan billing bagi pelanggan untuk mengakses layanan cloud dan AI yang tersedia dalam platform.