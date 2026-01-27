menu
Gandeng Nuon, Telkomsel Luncurkan IndiHome Gamer dengan Performa Internet Optimal
Gandeng Nuon, Telkomsel meluncurkan IndiHome Gamer dengan performa internet optimal. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Telkomsel resmi memperkenalkan IndiHome Gamer, solusi internet rumah terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komunitas gaming di Indonesia.

Bekerja sama dengan Nuon sebagai mitra gaming publisher platform, layanan itu hadir untuk memberikan performa koneksi optimal guna mendukung ekosistem esports nasional.

"Kehadiran IndiHome Gamer adalah wujud transformasi kualitas layanan kepada para pelanggan," kata Vice President Home Broadband and FMC Product Marketing Telkomsel, Hardika Nugroho di Jakarta, Selasa (27/1).

Dia menyatakan salah satu keunggulan utama dari IndiHome Gamer adalah penerapan skema full symmetrical 1:1 speed.

Dengan teknologi itu, kecepatan unggah (upload) dipastikan setara dengan kecepatan unduh (download). 

Hal itu menjadi krusial bagi para gamer untuk menjaga stabilitas ping dan meminimalisir lag saat bermain game kompetitif maupun melakukan live streaming.

Pelanggan dapat memilih variasi paket yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu pilihan kecepatan mulai dari 50 Mbps hingga 200 Mbps.

Paket itu ditawarkan mulai dari Rp 290 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan.

